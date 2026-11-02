Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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02.11.2026 16:45:00
BYD Has a Big Problem at Home but Its Overseas Business Is Picking Up the Slack
For BYD investors, growing vehicle sales are a great sign, especially considering management has targeted overtaking Toyota as the world's top-selling automaker. But finding customers outside a fiercely competitive home market might be even more important.
The automaker's September vehicle sales increased approximately 17% year over year. That figure pales in comparison to its overseas shipments of passenger vehicles and pickups, however, which soared roughly 154%. That's a massive difference. One business is jogging along, while the other apparently found a pile of ice cold energy drinks.
For long-term investors, the overseas growth story deserves attention beyond another impressive sales headline.
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|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|BYD Co. Ltd.
|8,06
|3,19%
|Salesforce
|207,05
|1,00%
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