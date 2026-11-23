BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|
23.11.2026 03:48:12
BYD hit after court bars SUV from EU over Land Rover design copy
Court ruling marks significant setback for Chinese carmaker’s ambitions to expand in EuropeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BYD Co. Ltd.
|
03:48
|BYD hit after court bars SUV from EU over Land Rover design copy (Financial Times)
|
13.11.26
|Chinesische E-Autos: Vollkasko fast doppelt so teuer (dpa-AFX)
|
29.10.26
|BYD-Aktie: Tesla-Rivale verfehlt Gewinnprognosen (dpa-AFX)
|
21.10.26
|Aktien von BYD vs. Tesla: Star-Investor Burry setzt auf den chinesischen Branchenprimus (finanzen.at)
|
20.10.26
|GNW-News: BYD Energy Storage baut sein globales BESS-Kundendienstnetzwerk weiter aus (dpa-AFX)
|
20.10.26
|BYD is playing the long game in Japan (Financial Times)
|
15.10.26
|Erste Schätzungen: BYD veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.09.26
|Trotz niedrigerer Kursziele: Bernstein bleibt bei BYD und Xiaomi optimistisch (finanzen.at)
Analysen zu BYD Co. Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BYD Co. Ltd.
|6,99
|-3,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.