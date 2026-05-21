BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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21.05.2026 15:55:45
BYD in talks with Christian Horner over entering F1
EV maker intends to meet senior officials from the motorsport after discussions with former Red Bull Racing chiefWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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