BYD Aktie

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WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296

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22.09.2026 15:00:00

BYD Isn't Just Exporting Cars. It's Becoming a Global Automaker.

BYD Company (OTC: BYDDY) has been quietly selling electric cars beyond China in recent years, building an overseas business rivaling the size of its home market. Selling cars overseas is relatively easy. But building an automotive company that can compete worldwide is something else entirely.

That distinction matters for BYD. The Chinese automaker is no longer treating international markets simply as destinations for cars made in China. It is building factories, research operations, and local supply chains across major markets.

If it works, BYD won't just be a Chinese EV company with a large export business. It could become a genuinely global automaker.

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BYD Co. Ltd. 9,06 0,70% BYD Co. Ltd.

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