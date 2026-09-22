BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|
22.09.2026 15:00:00
BYD Isn't Just Exporting Cars. It's Becoming a Global Automaker.
BYD Company (OTC: BYDDY) has been quietly selling electric cars beyond China in recent years, building an overseas business rivaling the size of its home market. Selling cars overseas is relatively easy. But building an automotive company that can compete worldwide is something else entirely.
That distinction matters for BYD. The Chinese automaker is no longer treating international markets simply as destinations for cars made in China. It is building factories, research operations, and local supply chains across major markets.
If it works, BYD won't just be a Chinese EV company with a large export business. It could become a genuinely global automaker.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BYD Co. Ltd.
Analysen zu BYD Co. Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BYD Co. Ltd.
|9,06
|0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Rekord stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.