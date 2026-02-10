BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|
10.02.2026 06:44:59
BYD joins wave of firms challenging Trump’s tariffs in US court
The company does not sell passenger cars in America due to substantial taxes and a complex regulatory environmentWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BYD Co. Ltd.
|
09.02.26
|BYD-Aktie legt zu: E-Auto-Konzern beschleunigt Expansion in Deutschland (finanzen.at)
|
05.02.26
|BYD-Aktie steigt: Ausbau von lokalem Sourcing in Brasilien geplant (finanzen.at)
|
05.02.26
|Leapmotor: China’s no-frills EV maker aiming to become the next BYD (Financial Times)
|
04.02.26
|BYD-Aktie mit Wachstumsmotor: Diese Geschäftssparte überzeugt Analysten (finanzen.at)
|
02.02.26
|Januar enttäuscht: BYD-Aktie nach Absatzeinbruch unter Druck (finanzen.at)
|
28.01.26
|BYD-Aktie im Fokus: Diese drei Faktoren könnten 2026 den Kurs maßgeblich beeinflussen (finanzen.at)
|
20.01.26
|BYD-Aktie schwächer: Was Anleger über den Tesla-Konkurrenten wissen sollten (finanzen.at)
|
16.01.26
|BYD-Aktie schließt leicht im Plus: Neuer Batterie-Großkunde Ford in Sicht? (finanzen.at)