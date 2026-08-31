CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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31.08.2026 12:52:00
BYD könnte mit Kei-Car-Technik den europäischen Kleinstwagenmarkt aufmischen
BYD will die Batterietechnik seines japanischen Kei-Cars Racco für kleine E-Autos in Europa nutzen. Das könnte VW, Renault und Stellantis unter Druck setzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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|BYD Co. Ltd.
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