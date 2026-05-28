BYD-Konkurrent NIO-Aktie schießt dank ES9-Präsentation zunächst deutlich nach oben, verliert dann aber wieder

NIO liefert den ES9 30.000 Yuan unter Vorverkaufspreis aus. Genug für ein Kursplus von neun Prozent, aber auch ein Zeichen, wie gnadenlos der Preiskrieg im Premiumsegment tobt.

Die NIO -ADRs legten am Mittwoch um 9,32 Prozent zu, nachdem der Konzern seinen neuen ES9 offiziell lancierte und erste Auslieferungen gestartet hat. Zeitweise geht es am Donnerstag derweil wieder 3,04 Prozent auf 5,58 US-Dollar nach unten. NIO positioniert sich damit bewusst oberhalb von BYD , dem mit Abstand volumenstärksten Elektroautohersteller Chinas, und setzt auf Margen statt Masse. Das Modell gilt als Chinas größtes in Serie gefertigtes Elektro-SUV und richtet sich an eine Käuferschicht, die bisher vor allem zu Mercedes GLS oder BMW X7 griff. Die Freude am Kapitalmarkt ist real, aber der Rabatt von 30.000 Yuan gegenüber dem Vorverkaufspreis zeigt auch, wie eng die Luft im gehobenen chinesischen Elektrofahrzeugmarkt geworden ist.

Das größte Elektro-SUV Chinas, mit Rabatt geliefert

Mit einer Länge von 5.365 Millimetern und einem Radstand von 3.250 Millimetern überragt der ES9 einen Cadillac Escalade. Der Einstiegspreis liegt bei 498.000 Yuan (rund 73.400 Dollar) bei Vollkauf oder 390.000 Yuan (rund 57.500 Dollar) unter NIOs Battery-as-a-Service-Modell, bei dem Kunden den Akku monatlich mieten und das Netzwerk der Tauschstationen nutzen. Beide Preise lagen 30.000 Yuan unter dem Niveau, das NIO am 9. April bei den Vorverkäufen bekanntgegeben hatte. Zum Vergleich: Als NIO Ende 2023 die ET9-Limousine einführte, verlangte der Konzern noch 800.000 Yuan für den Einstieg. Die Preisaggressivität zeigt, dass NIO gelernt hat: Selbst wer sich von BYDs Volumenstrategie fernhält, kommt um Zugeständnisse beim Preis nicht mehr herum. Basketballlegende Yao Ming trat bei der Vorstellung als "Chief Experience Officer" auf und soll das Modell als Statussymbol für Chinas Geschäftselite verankern.

Starkes Quartal im Rücken, Gewinn noch nicht

Im ersten Quartal 2026 erzielte NIO einen Umsatz von 25,53 Milliarden Yuan, mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor, und meldete einen bereinigten operativen Gewinn von 66,8 Millionen Yuan. Die Auslieferungen kletterten auf 83.465 Fahrzeuge, ein Plus von 98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Für das zweite Quartal stellt das Management 110.000 bis 115.000 Einheiten in Aussicht sowie Erlöse zwischen 32,78 und 34,44 Milliarden Yuan. Einen nachhaltigen Nettogewinn hat NIO trotz dieser Fortschritte noch nicht vorgelegt, was den Konzern in einem entscheidenden Punkt von BYD trennt: BYD wirtschaftet profitabel, NIO noch nicht.

Wettbewerb im Premiumsegment gönnt keine Auszeit

Noch am selben Tag lancierte die Huawei-gestützte Marke Aito ihr aktualisiertes M9-SUV zu 479.800 Yuan, ebenfalls 20.000 Yuan unter dem Vorverkaufsniveau. Audi startete mit dem E7X einen weiteren Wettbewerber im chinesischen Premiumsegment, ab 289.800 Yuan. BYD selbst hält sich mit seiner Luxusmarke Yangwang im Segment oberhalb einer Million Yuan, übt aber über seine günstigeren Submarken indirekten Preisdruck aus, der das gesamte Marktniveau nach unten zieht. Das Muster ist konsistent: Auch wer im Premiumsegment spielt, senkt die Preise, um Volumen zu sichern.

Zwei Risiken begrenzen den Investmentcase

Erstens ist der Preiskampf strukturell, nicht zyklisch. NIOs Bruttomarge stieg im ersten Quartal auf 19 Prozent. Ob dieses Niveau bei weiter eskalierendem Wettbewerb zu halten ist, bleibt die zentrale Frage. Zweitens klafft eine Lücke zwischen NIOs eigenem Lieferziel und der Einschätzung der Analysten: Die Deutsche Bank hob ihre Prognose mit der ES9-Ankündigung um rund 5 Prozent auf rund 420.000 Einheiten an, liegt damit aber weiterhin unter NIOs eigener Zielvorgabe von 456.000 bis 489.000 Fahrzeugen. Dazu kommt, dass die NIO-ADRs trotz der Kursgewinne vom Mittwoch noch immer in der Nähe des Ausgabepreises von 6,26 Dollar aus dem Jahr 2018 notieren, ein stiller Hinweis darauf, dass Anleger NIO trotz der Wachstumszahlen anders bewerten als BYD, das längst als etablierter Gewinnlieferant gilt.

Der nächste belastbare Datenpunkt für den ES9-Investmentcase sind die monatlichen Auslieferungszahlen ab dem dritten Quartal 2026. Die Deutsche Bank erwartet, dass das Modell dann rund 5.000 Einheiten pro Monat erreicht und als Margentreiber im Premiumsegment wirkt. Ob NIO diesen Benchmark hält und dabei die Bruttomarge verteidigt, entscheidet, ob der Kursimpuls vom Mittwoch ein Fundament hat oder ein Strohfeuer war.

Benedict Kurschat, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at

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