BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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08.04.2026 07:21:59
BYD leads record Thai auto show bookings as fuel prices surge
The surge in EV demand has been driven largely by rising fuel pricesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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