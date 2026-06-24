BYD-Offensive in Europa: Tesla-Konkurrent mit acht neuen Modellen in Europa - Aktie unbeeindruckt

Während die BYD-Aktie nahe des Jahrestiefs notiert, will der Konzern in Goodwood Muskeln spielen lassen - mit einer Fahrzeugpalette, die Europa so noch nicht gesehen hat.

• BYD-Aktie notiert nahe des Jahrestiefs• Modelloffensive in Europa geplant• BYD startet Angriff auf Konkurrenz beim Goodwood Festival of Speed

BYD liefert gerade das paradoxeste Bild im globalen Automobilsektor: Während der Konzern seinen Auslandsabsatz auf Rekordhoch treibt und in Europa eine Modelloffensive startet, die ihresgleichen sucht, notierte die Aktie am Mittwoch nahe ihres Jahrestiefs bei 75,950 Hongkong-Dollar (+0,13%). Wie electrek berichtet, verkaufte BYD im Mai 2026 erstmals mehr als 160.000 Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge außerhalb Chinas - der höchste Auslandsabsatz in der Unternehmensgeschichte. Mehr als vier von zehn BYD-Fahrzeugen gingen damit erstmals ins Ausland.

Europa-Absatz springt dreistellig an

Laut Daten der europäischen Herstellervereinigung ACEA registrierte BYD im Mai 2026 über 26.000 Fahrzeuge in Europa, gegenüber rund 10.000 im entsprechenden Vorjahresmonat. In Märkten wie Großbritannien verdrängte BYD in den ersten Monaten des Jahres 2026 Tesla und Kia als meistverkaufte Elektroautomarke.

Wie electrek berichtet, ist das jedoch erst der Anfang: Mit acht neuen Fahrzeugen über drei Marken beim Goodwood Festival of Speed im Juli will BYD eine neue Wachstumsstufe einleiten. BYD-Vizepräsidentin Stella Li formulierte das Ziel in seltener Klarheit: Das Goodwood-Aufgebot sei "mehr als eine Produktschau" - es sei "eine Absichtserklärung".

Denza und Yangwang: BYDs Angriff auf das Luxussegment

Das Herzstück der Goodwood-Offensive bildet die Premiummarke Denza, so electrek. Die Marke gibt in Goodwood gleich ihr offizielles UK-Debüt und bringt mit dem Denza Z Coupe und dem Denza Z Racing zwei vollständig neue Fahrzeuge zur Weltpremiere. Der Denza Z Coupe treibt ein System aus drei Elektromotoren auf eine Spitzengeschwindigkeit von 349 Kilometern pro Stunde. Die Racing-Variante setzt noch ein Carbon-Aerodynamikpaket obendrauf. Hinzu kommt der Bao 5, ein robuster Mittelklasse-SUV als Plug-in-Hybrid, der in Goodwood seine europäische Show-Premiere feiert.

Noch eindrucksvoller positioniert sich die Luxusmarke Yangwang: Der U9 Xtreme hält mit einer Rundenzeit von 6:59,157 Minuten auf der Nürburgring-Nordschleife den Produktions-EV-Rekord und erreichte eine offiziell bestätigte Produktionsfahrzeug-Höchstgeschwindigkeit von 496,22 Kilometern pro Stunde. In Goodwood bestätigt BYD die Verfügbarkeit des Fahrzeugs für europäische Käufer. Begleitet wird der Supersportwagen von der Yangwang U7-Limousine, die sowohl als reines Elektrofahrzeug als auch als Plug-in-Hybrid verfügbar ist.

Shark-Pickup betritt Europa - und schließt eine weiße Lücke

Wie electrek berichtet, ist die Europa-Premiere des BYD Shark besonders strategisch bemerkenswert. Der Plug-in-Hybrid-Pickup leistet 435 PS, erreicht 0 auf 100 km/h in 5,7 Sekunden und zieht bis zu 2.500 Kilogramm. BYD verkauft das Modell bereits in Mexiko, Australien und Chile. In Europa feiert das Segment erst seinen Einzug - BYD setzt sich damit in einer Fahrzeugklasse, die europäische Hersteller lange stiefmütterlich behandelt haben, frühzeitig in Position.

Ebenfalls für Großbritannien bestimmt ist der Dolphin G DM-i, ein Plug-in-Hybrid-Kleinwagen, den electrek als einzigen PHEV-Kleinwagen auf dem britischen Markt einordnet. Mit einer kombinierten Reichweite von 646 Meilen zielt das Modell direkt auf Pendler, die elektrisch fahren wollen, aber keine reine Batterieoption wünschen. Die Breite des Angebots - vom 22.000-Euro-Kleinwagen bis zum sechsstelligen Elektro-Hypercar - verdeutlicht, welche Strategie BYD in Europa verfolgt: keine Positionierung mehr nur im Massenmarkt, sondern eine Präsenz über alle Preisklassen hinweg.

Das bedeuten BYDs Pläne für die Konkurrenz

Für Wettbewerber wie Tesla und NIO sind BYDs Pläne für Goodwood eine unmissverständliche Botschaft. Tesla kämpft in Europa derzeit darum, verlorenen Boden zurückzugewinnen, während NIO sich praktisch nur im höherpreisigen Segment positioniert. Mit dem Goodwood-Aufgebot demonstriert BYD nun, dass es nicht mehr nur auf Preisvorteile im Massenmarkt setzt, sondern mit Denza und Yangwang auch die Flanken besetzt, die Tesla mit dem Model S und dem kommenden Roadster sowie NIO mit seinen ET-Modellen für sich beansprucht hatten. Wer die Modellpalette in Goodwood betrachtet, dürfte keinen Herausforderer mehr sehen - sondern einen Konzern, der den gesamten Markt abzudecken versucht.

Als nächster konkreter Datenpunkt gilt der Start des Goodwood Festivals of Speed im Juli: Resonanz auf die Fahrzeuge und erste Bestellzahlen für den britischen Markt werden zeigen, ob die Modelloffensive auch beim Endkunden zündet.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at