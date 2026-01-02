BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|
02.01.2026 13:41:00
BYD overtakes Tesla to become top seller of electric vehicles — and the gap is big
China EV maker BYD has published preliminary sales data for 2025 that could put it ahead of Tesla when it comes to global sales.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BYD Co. Ltd.mehr Nachrichten
|
29.12.25
|BYD-Aktie im Fokus: Verkaufszahlen könnten Tesla 2025 schlagen (finanzen.at)
|
29.12.25
|BYD: Autobauer aus China überholt Tesla bei Verkäufen von Elektrofahrzeugen (Spiegel Online)
|
22.12.25
|Aktien-Ausblick: Gehört das Jahr 2026 dem Tesla-Konkurrenten BYD (finanzen.at)
|
12.12.25
|Tesla-Aktie: Model Y in China bereits für 2025 ausverkauft - trotz Konkurrenz von BYD und Xpeng (finanzen.at)
|
09.12.25