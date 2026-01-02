BYD Aktie

WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296

02.01.2026 13:41:00

BYD overtakes Tesla to become top seller of electric vehicles — and the gap is big

China EV maker BYD has published preliminary sales data for 2025 that could put it ahead of Tesla when it comes to global sales.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
