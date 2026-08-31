CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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31.08.2026 02:25:30
BYD profit rises for first time in 5 quarters on overseas growth, pointing the way out of China car slump
Prolonged industry downturn persists into July, the latest period for which sales data is available.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|BYD Co. Ltd.
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