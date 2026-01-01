BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|
01.01.2026 13:24:44
BYD sells 4.6 million vehicles in 2025, meets revised sales goal
The figure is up 7.7% on the year – though the achievement loses some shine as it is a downgraded targetWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
|
