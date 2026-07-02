BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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02.07.2026 05:55:27
BYD set to overtake Tesla again in fully electric car sales
The carmaker’s shares rise 8.4% on Thursday, its biggest intraday gain since February 2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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