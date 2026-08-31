BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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31.08.2026 02:25:30
BYD shows Chinese carmakers’ way out of slump as overseas revenue tops home market for first time
Prolonged industry downturn persists into July, the latest period for which sales data is available.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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