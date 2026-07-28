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Tiny Aktie

Tiny für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D9Z2 / ISIN: CA88770A1003

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28.07.2026 06:16:46

BYD takes on Japan’s ‘kei’ car market with tiny EV

Chinese company challenges Toyota on home turf in bid to become world’s largest carmaker in five yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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