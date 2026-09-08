BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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08.09.2026 10:35:31
BYD targets 2.5 million overseas sales in 2027 as China price war squeezes profits
Firm to address shipping constraints through expanded fleet of dedicated car carriers and localised manufacturingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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