BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|
13.03.2026 10:14:31
BYD to launch new premium EV in Europe that can charge in minutes
Denza Z9GT highlights Chinese EV makers’ edge over European rivals in next-generation car technologyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!