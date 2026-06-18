BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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18.06.2026 16:29:10
BYD to send hot-selling SUV to Europe, pressuring incumbents
Chinese carmakers have garnered 15 per cent of EV sales in Europe in AprilWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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