BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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10.06.2026 08:30:26
BYD to spend €2bn to build out 5-minute flash chargers in Europe
Chinese EV maker banks on ultrarapid battery technology to take market share from legacy rivalsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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