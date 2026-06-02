BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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02.06.2026 10:38:00
BYD übernimmt als erster Hersteller Haftung für Unfälle mit Fahrassistenz
BYD übernimmt in China ein Jahr lang alle Unfallkosten bei Nutzung seiner Fahrassistenz. Dazu kommt ein eigener 4-nm-Chip für künftiges autonomes Fahren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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