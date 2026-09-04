BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|
04.09.2026 19:02:42
BYD vs. Rivian: Evaluating the Better Automotive Stock to Buy for 2026
As the electric vehicle (EV) market matures, investors are weighing the stability of a global giant against the high-growth potential of an American newcomer. Is BYD (OTC:BYDDF) or Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) the better buy?BYD is a vertically integrated leader dominating the Chinese market and expanding rapidly abroad, while Rivian targets the premium North American truck and SUV segment. This matchup compares a profitable, massive-scale manufacturer with a younger, cash-intensive disruptor to see which offers the better risk-to-reward profile for your capital. Both companies are navigating a shifting landscape as global adoption of electric vehicles enters a more competitive phase.BYD is a global powerhouse that manufactures electric vehicles and batteries, making it a heavyweight among consumer discretionary stocks. The company operates in more than 120 countries, with its latest annual report noting significant growth in Latin America and Europe. It also maintains a massive workforce, reporting nearly 870,000 employees at the end of 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BYD Co. Ltd.
|
31.08.26
|Aktien von VW, BMW & Co.: BYD sorgt laut Studie für schärferen Preiswettbewerb bei Hybriden (dpa-AFX)
|
28.08.26
|BYD-Aktie: Halbjahresgewinn des Tesla-Konkurrenten sinkt - auch Umsatz schwächelt (finanzen.at)
|
28.08.26
|Höhere Exporte bescheren E-Auto-Bauer BYD Gewinnanstieg (dpa-AFX)
|
28.08.26
|BYD profits rise for first time in five quarters on export boost (Financial Times)
|
27.08.26
|BYD-Aktie vor Zahlen: Das erwarten Experten vom Tesla-Konkurrenten (finanzen.net)
|
27.08.26
|BYD, Nio, Xpeng: Angriff chinesischer E-Autos trifft deutsche Hersteller im schwächsten Moment (Spiegel Online)
|
14.08.26
|Erste Schätzungen: BYD präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.08.26
|BYD-Aktie fester: BYD modernisiert den Seal 06 mit LiDAR-Technologie (finanzen.at)
Analysen zu BYD Co. Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BYD Co. Ltd.
|9,45
|-0,52%
|BYD Company Ltd (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -H-
|9,30
|-0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.