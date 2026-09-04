BYD Aktie

BYD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.09.2026 19:02:42

BYD vs. Rivian: Evaluating the Better Automotive Stock to Buy for 2026

As the electric vehicle (EV) market matures, investors are weighing the stability of a global giant against the high-growth potential of an American newcomer. Is BYD (OTC:BYDDF) or Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) the better buy?BYD is a vertically integrated leader dominating the Chinese market and expanding rapidly abroad, while Rivian targets the premium North American truck and SUV segment. This matchup compares a profitable, massive-scale manufacturer with a younger, cash-intensive disruptor to see which offers the better risk-to-reward profile for your capital. Both companies are navigating a shifting landscape as global adoption of electric vehicles enters a more competitive phase.BYD is a global powerhouse that manufactures electric vehicles and batteries, making it a heavyweight among consumer discretionary stocks. The company operates in more than 120 countries, with its latest annual report noting significant growth in Latin America and Europe. It also maintains a massive workforce, reporting nearly 870,000 employees at the end of 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu BYD Co. Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BYD Co. Ltd. 9,45 -0,52% BYD Co. Ltd.
BYD Company Ltd (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -H- 9,30 -0,21% BYD Company Ltd (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -H-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:47 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.09.26 NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2
04.09.26 KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.09.26 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen