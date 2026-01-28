BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|
28.01.2026 04:49:58
BYD weighs India expansion as hundreds of car orders pile up
The automaker has approached Indian auto sector regulators to flag how import limits could constrain growth.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BYD Co. Ltd.
|
20.01.26
|BYD-Aktie schwächer: Was Anleger über den Tesla-Konkurrenten wissen sollten (finanzen.at)
|
16.01.26
|BYD-Aktie schließt leicht im Plus: Neuer Batterie-Großkunde Ford in Sicht? (finanzen.at)
|
15.01.26
|BYD-Aktie steigt nach Mega-Prognose für Chinas NEV-Markt (finanzen.at)
|
12.01.26
|BYD-Aktie legt zu: E-Autohersteller führt wohl neue Submarke für Fahrdienstvermittlung ein (finanzen.at)
|
07.01.26
|Gegenwind für BYD: Warum Analysten bei der Aktie langfristig optimistisch bleiben (finanzen.at)
|
07.01.26
|Why winning the UK matters for BYD (Financial Times)
|
02.01.26
|Tesla loses EV crown to China’s BYD (Financial Times)
|
02.01.26
|Tesla droht Entthronung - BYD kurz davor, weltweite Nummer eins bei E-Autos zu werden (dpa-AFX)