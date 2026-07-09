BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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09.07.2026 13:53:00
BYD zeigt Denza Z: Mit 1180 kW und Allradantrieb von 0 auf 100 in unter 2 s
BYD stellt den E-Supersportwagen Denza Z vor. Mit drei Motoren und 1180 kW soll er in unter 2 Sekunden 100 km/h erreichen und in rund 10 Minuten geladen sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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