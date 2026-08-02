RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
02.08.2026 04:58:34
BYD’s July sales rise on strong exports, but firm faces challenge meeting annual target
Firm faced a difficult first half as it idled assembly lines to prepare for upgraded batteriesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!