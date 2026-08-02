RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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02.08.2026 04:58:34
BYD’s July sales rise on strong exports, but meeting its annual target remains a challenge
The company needs to sell an average about 530,000 cars a month for the rest of 2026 to touch its goalWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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