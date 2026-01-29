Bygghemma Group First Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bygghemma Group First Registered lud am 27.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,460 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,04 Milliarden SEK, während im Vorjahreszeitraum 2,88 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,215 SEK geschätzt. Der Umsatz war auf 3,02 Milliarden SEK geschätzt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,810 SEK eingefahren. Im Vorjahr waren -3,790 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 10,58 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 9,96 Milliarden SEK umgesetzt.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,877 SEK belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 10,58 Milliarden SEK gerechnet.

