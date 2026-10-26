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26.10.2026 06:31:29
Bygghemma Group First Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bygghemma Group First Registered veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,41 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bygghemma Group First Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 SEK in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,90 Milliarden SEK, während im Vorjahreszeitraum 2,60 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,330 SEK sowie einem Umsatz von 2,87 Milliarden SEK in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
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