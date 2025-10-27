|
27.10.2025 06:31:29
Bygghemma Group First Registered legte Quartalsergebnis vor
Bygghemma Group First Registered hat am 24.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,06 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,370 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bygghemma Group First Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,60 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 2,35 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,135 SEK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 2,54 Milliarden SEK erwartet.
