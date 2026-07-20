Bygghemma Group First Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bygghemma Group First Registered veröffentlichte am 17.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,31 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,420 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,03 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,74 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,378 SEK sowie einem Umsatz von 3,00 Milliarden SEK in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at