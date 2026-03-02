Byggma ASA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Byggma ASA hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,93 NOK gegenüber -2,630 NOK im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Byggma ASA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 582,8 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren 574,4 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,55 NOK. Im Vorjahr waren -3,700 NOK je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,35 Milliarden NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,17 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at