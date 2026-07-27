Byggmastare Anders J Ahlstrom B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Byggmastare Anders J Ahlstrom B lud am 24.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,53 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,92 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Byggmastare Anders J Ahlstrom B in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 98,68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen SEK im Vergleich zu 4,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at