Byggmastare Anders J Ahlstrom B legte Quartalsergebnis vor

Byggmastare Anders J Ahlstrom B ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Byggmastare Anders J Ahlstrom B die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,78 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Byggmastare Anders J Ahlstrom B ein EPS von 0,590 SEK in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,580 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Byggmastare Anders J Ahlstrom B 20,79 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Byggmastare Anders J Ahlstrom B im vergangenen Geschäftsjahr 4,55 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 86,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Byggmastare Anders J Ahlstrom B 32,67 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at