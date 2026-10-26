Byggmastare Anders J Ahlstrom B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Byggmastare Anders J Ahlstrom B äußerte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,82 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -3,290 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at