Byggmastare Anders J Ahlstrom B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Byggmastare Anders J Ahlstrom B hat am 24.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -13,18 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Byggmastare Anders J Ahlstrom B ein EPS von -5,820 SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at