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20.04.2026 06:31:29
Byggmax Group AB gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Byggmax Group AB lud am 17.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,85 SEK gegenüber -1,900 SEK im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,27 Prozent auf 880,0 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 929,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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