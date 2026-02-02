Byggmax Group AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Byggmax Group AB hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,85 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Byggmax Group AB -1,090 SEK je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Byggmax Group AB in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,06 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,07 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,900 SEK sowie einen Umsatz von 1,06 Milliarden SEK belaufen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,25 SEK. Im letzten Jahr hatte Byggmax Group AB einen Gewinn von 1,14 SEK je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 6,13 Milliarden SEK gegenüber 5,99 Milliarden SEK im Vorjahr ausgewiesen.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 3,16 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 6,15 Milliarden SEK taxiert.

Redaktion finanzen.at