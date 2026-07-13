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13.07.2026 06:31:29
Byggmax Group AB: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Byggmax Group AB hat am 10.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 3,42 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,75 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,26 Milliarden SEK – ein Plus von 2,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Byggmax Group AB 2,20 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 3,30 SEK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 2,27 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden.
Redaktion finanzen.at
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