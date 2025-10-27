Byggmax Group AB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Byggmax Group AB hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,26 SEK, nach 2,88 SEK im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,81 Prozent auf 1,95 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,97 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,27 SEK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 1,95 Milliarden SEK gesehen.

Redaktion finanzen.at