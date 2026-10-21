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21.10.2026 06:31:29
Byggmax Group AB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Byggmax Group AB hat am 20.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,84 SEK gegenüber 3,26 SEK im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Byggmax Group AB mit einem Umsatz von insgesamt 2,09 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,95 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 7,13 Prozent gesteigert.
Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 3,70 SEK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 2,07 Milliarden SEK erwartet.
Redaktion finanzen.at
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