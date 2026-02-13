ByggPartner i Dalarna informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ByggPartner i Dalarna äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ByggPartner i Dalarna ein EPS von 0,590 SEK je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ByggPartner i Dalarna in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,55 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,37 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,78 SEK. Im Vorjahr waren 1,18 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 5,12 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,76 Milliarden SEK umgesetzt.

