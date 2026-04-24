ByggPartner i Dalarna legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ByggPartner i Dalarna ließ sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ByggPartner i Dalarna die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,430 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,17 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,42 Milliarden SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at