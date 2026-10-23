ByggPartner i Dalarna: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ByggPartner i Dalarna lud am 21.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 SEK gegenüber 0,660 SEK im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 1,41 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 24,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,14 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at