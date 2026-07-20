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20.07.2026 06:31:29
ByggPartner i Dalarna zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ByggPartner i Dalarna ließ sich am 17.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ByggPartner i Dalarna die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 1,06 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ByggPartner i Dalarna noch ein Gewinn pro Aktie von 0,710 SEK in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,70 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 34,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,26 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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