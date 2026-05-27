Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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27.05.2026 09:16:14
Byju’s founder sentenced to jail in Singapore for contempt of court
Judge orders six-month jail term for edtech group’s chief Byju RaveendranWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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