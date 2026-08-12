Byke Hospitality gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Byke Hospitality äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Byke Hospitality hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,43 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,410 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent auf 288,5 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 268,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at