Byke Hospitality informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Byke Hospitality präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 INR gegenüber 0,200 INR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Byke Hospitality in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 274,3 Millionen INR im Vergleich zu 261,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at