Byke Hospitality präsentierte Quartalsergebnisse

Byke Hospitality stellte am 20.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,140 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 278,1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 267,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,28 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,900 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Byke Hospitality hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,07 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 966,40 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at