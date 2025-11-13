Byke Hospitality: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Byke Hospitality hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,070 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 246,2 Millionen INR – ein Plus von 20,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Byke Hospitality 204,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at