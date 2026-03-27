byNordic Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

byNordic Acquisition A hat am 25.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,020 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,100 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at