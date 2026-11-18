byNordic Acquisition A hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at